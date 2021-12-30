Семь способов не отвлекаться на социальные сети, если удалиться из них по какой-то причине нельзя

Объясняет пользовательница «Хабра»

Многие сталкиваются с тем, что в свободное время или даже в рабочие часы хочется бессмысленно листать ленту в социальных сетях. Или же обновлять страницу. Тем не менее существуют способы не дать соцсетям забирать у себя время. О них - в материале.