Семь способов не отвлекаться на социальные сети, если удалиться из них по какой-то причине нельзя

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Семь способов не отвлекаться на социальные сети, если удалиться из них по какой-то причине нельзяОбъясняет пользовательница «Хабра»
Многие сталкиваются с тем, что в свободное время или даже в рабочие часы хочется бессмысленно листать ленту в социальных сетях. Или же обновлять страницу. Тем не менее существуют способы не дать соцсетям забирать у себя время. О них - в материале.
Автор поделилась эффективными способами борьбы с бессмысленным листанием социальных сетей. В этом плане она выделили семь проблем и семь решений для них.
- Как перестать бессмысленно обновлять соцсети? Непонятно, с чего начать. Можно провести анализ времени, потраченного, например, на листание ленты в Instagram. В качестве инструмента для этого автор назвала приложение StayFree для Android. Это приложение показывает пользователю статистику собственно по сайтам и приложениям, даёт баллы и т.п.
- Если необходимо выполнить неинтересную работу, то отвлекаешься на соцсети. Поможет только блокировка приложений и сайтов. К примеру, можно воспользоваться плагином StayFocusd для браузера и StayFocused для смартфона.
- Нет чёткого времени начала рабочего дня, поэтому утром долго листаешь социальные сети. Выход - установка режима автоблокировки некоторых соцсетей и «спящего режима» (блокирует телефон ночью). Сделать это можно в приложении StayFree.
- Постоянно много сообщений в соцсетях. Хочется прочитать все. Можно просто удалиться из некоторых (ненужных) соцсетей либо отписаться от мешающих групп, каналов и пр.
- Во время рабочего дня натыкаешься на интересную статью и сразу же читаешь, чтобы позже не забыть. Один из вариантов - создать telegram-канал, куда и отправлять все необходимые ссылки. Позже их можно все просмотреть.
- Есть страх упустить что-то важное. Это проявление синдрома FOMO. Поможет с ним бороться выделение часа в день на просмотр подобного контента.
- В telegram-каналах очень много интересного и полезного, поэтому прочитать хочется сразу же. Необходимо сфокусироваться на чём-то одном: книге, курсе и пр. И только после его окончания переходить к следующему.
Источник: Хабр