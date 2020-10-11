Семь стран попросили у Facebook доступ к переписке пользователей в WhatsApp

В настоящее время Facebook шифрует содержимое сообщение пользователей. Альянс Five Eyes, в который входят США, Великобритания, Австралия, Канада и Новая Зеландия, а также Япония и Индия, выпустил заявление о том, что компании следует поменять методы шифрования в Messenger и WhatsApp.

В заявлении члены альянса говорят, что понимают важность защиты приватности пользователей, но Facebook должна найти баланс между приватностью и защитой безопасности. Семь стран ожидают, что компания выпустит способ обхода шифрования, который позволит читать сообщения в случае чрезвычайной ситуации.