Наука и технологии
Сегодня 21:20
Семь стран попросили у Facebook доступ к переписке пользователей в WhatsApp
Для борьбы с терроризмом
Япония присоединилась к альянсу разведывательных служб Five Eyes («Пять глаз»), чтобы попросить у Facebook доступ к переписке пользователей в WhatsApp. Это нужно якобы для борьбы с терроризмом и торговлей детьми.
В настоящее время Facebook шифрует содержимое сообщение пользователей. Альянс Five Eyes, в который входят США, Великобритания, Австралия, Канада и Новая Зеландия, а также Япония и Индия, выпустил заявление о том, что компании следует поменять методы шифрования в Messenger и WhatsApp.
В заявлении члены альянса говорят, что понимают важность защиты приватности пользователей, но Facebook должна найти баланс между приватностью и защитой безопасности. Семь стран ожидают, что компания выпустит способ обхода шифрования, который позволит читать сообщения в случае чрезвычайной ситуации.