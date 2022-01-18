Семь танков за 36 секунд: военные Украины похвастались способностью останавливать «танки РФ»

Главнокомандующий заявил, что Вооружённые силы Украины обеспечены достаточным для противостояния российской агрессии количеством современных противотанковых средств. «Скажу так — всем хватит», — отметил он.

По словам главнокомандующего, недавно были проведены стрельбы из украинских ПТРК, на которых были продемонстрированы хорошие результаты. Утверждается, что за 36 секунд была уничтожена колонна из семи танков.

Помимо противотанковых систем разработанных ДККБ «Луч», у украинских военных есть на вооружении и американские системы третьего поколения FGM-148 Javelin. Заявляется, что у российских танков на сегодняшний день не существует никакой защиты или препятствий, которые бы не мог преодолеть Javelin.