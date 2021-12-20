Семь вариантов подарка для любителей компьютерных игр

Наука и технологии
Вчера в 23:19
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Семь вариантов подарка для любителей компьютерных игрСоветует пользователь Overclockers
Ваш друг, знакомый, родственник увлекается компьютерными играми? Тогда перечисленные автором способы могут помочь выбрать для него подарок к Новому году.
Всего пользователь Zero предлагает семь вариантов подарка. Все они точно понравятся заядлому геймеру.
- Деньги и игровой сувенир. Этот вариант подойдёт, если человек вам не очень хорошо знаком. Однако вы знаете его любимых персонажей из игр. В качестве игрового сувенира может в этом случае послужить кружка, фигурка героя, футболка и т.п.
- Подарочный сертификат или подарочная карта. Если просто деньги дарить не хочется, то можно взять подарочный сертификат.
- Твердотельный накопитель. Однозначно полезная вещь, поскольку в плане игр много свободного места не бывает. Лучше всего брать накопитель минимум на 500 ГБ, а лучше на 1 ТБ.
- Флешка. Подойдёт устройство объёмом в 32-128 ГБ. Однако важно брать также модель USB 3.0 с хорошими показателями скорости чтения и записи данных. К примеру, это может быть Transcend Jetflash 700 на 64 ГБ.
- Криптовалюта. Можно даже подарить набор из нескольких: биткоина, эфириума. Ещё вариант - пакет из нескольких перспективных коинов. Можно преподносить всё, как и в самом первом варианте, с сувениром.
- Углекислотный огнетушитель. Довольно практичный подарок. Можно даже оформить его с юмором - добавить надпись вроде «ДЛЯ ТУШЕНИЯ ПУКАНА». Также лучше, помимо самого огнетушителя, преподнести ещё что-то: флешку, сувенир, сертификат и т.п.
- Фонарь. Ещё один полезный подарок. Пригодится он в доме в любом случае. Кроме того, лучше всего брать модель со сменяемым аккумулятором.
Из того, что дарить точно не стоит, пользователь отметил мышки, клавиатуры, геймпады и прочие устройства. Связано это с тем, что подобные вещи должны выбираться самим геймером в соответствии с личными предпочтениями.
А упаковать подарки можно в коробку из-под видеокарт. Если оформить всё правдоподобно, то любителя игр получится неплохо разыграть.
Источник: Overclockers