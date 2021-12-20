Семь вариантов подарка для любителей компьютерных игр

Флешка. Подойдёт устройство объёмом в 32-128 ГБ. Однако важно брать также модель USB 3.0 с хорошими показателями скорости чтения и записи данных. К примеру, это может быть Transcend Jetflash 700 на 64 ГБ.

Криптовалюта. Можно даже подарить набор из нескольких: биткоина, эфириума. Ещё вариант - пакет из нескольких перспективных коинов. Можно преподносить всё, как и в самом первом варианте, с сувениром.

Углекислотный огнетушитель. Довольно практичный подарок. Можно даже оформить его с юмором - добавить надпись вроде «ДЛЯ ТУШЕНИЯ ПУКАНА». Также лучше, помимо самого огнетушителя, преподнести ещё что-то: флешку, сувенир, сертификат и т.п.

Фонарь. Ещё один полезный подарок. Пригодится он в доме в любом случае. Кроме того, лучше всего брать модель со сменяемым аккумулятором.

Из того, что дарить точно не стоит, пользователь отметил мышки, клавиатуры, геймпады и прочие устройства. Связано это с тем, что подобные вещи должны выбираться самим геймером в соответствии с личными предпочтениями.

А упаковать подарки можно в коробку из-под видеокарт. Если оформить всё правдоподобно, то любителя игр получится неплохо разыграть.