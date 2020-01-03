Семилетний американец случайно проглотил AirPods

Мать мальчика Киара Страуд (Kiara Stroud) не могла и предположить, что подарок окажется в желудке ребёнка. По её словам, мальчик не смог объяснить, как проглотил наушник. Сообщается, что он просто держал его во рту за длинный конец.

Рентген подтвердил, что часть AirPods теперь находится в животе ребёнка. Врачи были озадачены, но пришли к выводу, что наушник выйдет естественным путём.

Мать школьника заявила, что считает своим долгом предупредить других родителей об опасности такого инцидента. А сам мальчик теперь напуган до такой степени, что не хочет даже притрагиваться ко второму рождественскому подарку — смартфону.