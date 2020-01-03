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Семилетний американец случайно проглотил AirPods
Наушники были подарком на Рождество
Семилетний мальчик из Джорджии получил на Рождество, казалось бы, лучший подарок — беспроводные AirPods. И всё было бы хорошо, если бы школьник случайно не проглотил наушник, и его не пришлось везти в больницу.
Мать мальчика Киара Страуд (Kiara Stroud) не могла и предположить, что подарок окажется в желудке ребёнка. По её словам, мальчик не смог объяснить, как проглотил наушник. Сообщается, что он просто держал его во рту за длинный конец.
Рентген подтвердил, что часть AirPods теперь находится в животе ребёнка. Врачи были озадачены, но пришли к выводу, что наушник выйдет естественным путём.
Мать школьника заявила, что считает своим долгом предупредить других родителей об опасности такого инцидента. А сам мальчик теперь напуган до такой степени, что не хочет даже притрагиваться ко второму рождественскому подарку — смартфону.