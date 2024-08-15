Опубликовано 15 августа 2024, 11:15
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Семья погибшего в субмарине OceanGate подала иск, обвинив геймпад Logitech за 30$В связи с трагедией подводного аппарата Titan
Семья французского моряка, погибшего в результате катастрофы подводного аппарата Titan, подала иск на 50 миллионов долларов против компании OceanGate Expeditions. В иске компания обвиняется в причинении излишних страданий своим пассажирам и в том, что она не раскрыла должным образом риски, связанные с подводным аппаратом.
В судебной жалобе освещается несколько вопросов, в том числе использование в подводном аппарате некачественных материалов и компонентов. В частности, в иске критикуется использование геймпада Logitech F710 стоимостью 30 долларов — устройства, предназначенного для игр, — в качестве важнейшей части системы управления Titan — руля. В жалобе утверждается, что зависимость геймпада от Bluetooth, а не от проводного соединения, сделала его ненадежным для глубоководных исследований.
Еще более пристальное внимание уделяется цилиндру давления Titan из углеродного волокна, который, как утверждается, был приобретен со скидкой у компании Boeing после того, как истек срок его использования в самолетах.