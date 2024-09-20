Сенат США потребовал от Google и др. «действий» по поводу вмешательств в выборы

Опубликовано 20 сентября 2024, 12:451 мин.
Сенат США потребовал от Google и др. «действий» по поводу вмешательств в выборыApple тоже не забыли
В среду руководители компаний Google, Apple и Meta* дали показания в Комитете по разведке Сената США. Комитет подчеркнул настоятельную необходимость усиления мер по борьбе с «кампаниями иностранного влияния» в преддверии ноябрьских выборов.
Слушания под председательством сенатора Марка Уорнера были посвящены усилению давления на технологических гигантов с целью укрепления их защиты от дезинформации со стороны третьих стран.
Сенатор Уорнер подчеркнул «постоянную угрозу иностранного вмешательства» и раскритиковал компании за «недостаточную активность».
Хотя Meta* и Google, по словам самих компаний, удалили тысячи постов и аккаунтов, Уорнер выразил разочарование «темпами прогресса». Он раскритиковал «неспособность» некоторых компаний «адекватно» проверять рекламодателей и призвал к «немедленной прозрачности» в отношении масштабов кампаний иностранного влияния.
*принадлежит Meta, которая признана в РФ экстремистской и запрещена