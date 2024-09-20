Наука и технологии
Опубликовано 20 сентября 2024, 12:45
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Сенат США потребовал от Google и др. «действий» по поводу вмешательств в выборы

Apple тоже не забыли
В среду руководители компаний Google, Apple и Meta* дали показания в Комитете по разведке Сената США. Комитет подчеркнул настоятельную необходимость усиления мер по борьбе с «кампаниями иностранного влияния» в преддверии ноябрьских выборов.
Сенат США потребовал от Google и др. «действий» по поводу вмешательств в выборы
© Ferra

Слушания под председательством сенатора Марка Уорнера были посвящены усилению давления на технологических гигантов с целью укрепления их защиты от дезинформации со стороны третьих стран.

Сенатор Уорнер подчеркнул «постоянную угрозу иностранного вмешательства» и раскритиковал компании за «недостаточную активность».

Хотя Meta* и Google, по словам самих компаний, удалили тысячи постов и аккаунтов, Уорнер выразил разочарование «темпами прогресса». Он раскритиковал «неспособность» некоторых компаний «адекватно» проверять рекламодателей и призвал к «немедленной прозрачности» в отношении масштабов кампаний иностранного влияния.

*принадлежит Meta, которая признана в РФ экстремистской и запрещена

Источник:Wired
Автор:Максим Многословный
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