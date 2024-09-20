Сенат США потребовал от Google и др. «действий» по поводу вмешательств в выборы

Слушания под председательством сенатора Марка Уорнера были посвящены усилению давления на технологических гигантов с целью укрепления их защиты от дезинформации со стороны третьих стран.

Сенатор Уорнер подчеркнул «постоянную угрозу иностранного вмешательства» и раскритиковал компании за «недостаточную активность».

Хотя Meta* и Google, по словам самих компаний, удалили тысячи постов и аккаунтов, Уорнер выразил разочарование «темпами прогресса». Он раскритиковал «неспособность» некоторых компаний «адекватно» проверять рекламодателей и призвал к «немедленной прозрачности» в отношении масштабов кампаний иностранного влияния.

*принадлежит Meta, которая признана в РФ экстремистской и запрещена