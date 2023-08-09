Сенатор США о СВО: команда школьников против команды колледжаПо его словам, Украине не победить
Украинские власти сравнили с «командой школьников». Американский сенатор-республиканец Томми Тубервилл из штата Алабама сделал это сравнение в интервью телеканалу Fox News. Его слова приводит Лента.ру.
Табервилл рассказал, что во время своей поездки на Украину за три месяца до начала спецоперации он встречался с президентом Владимиром Зеленским и заметил, что «украинское руководство уже воевало». Он сравнил их с командой младшеклассников, играющих против команды колледжа, и сказал, что они не могут победить.
Тубервилл также высказался против того, чтобы правительство США оказывало финансовую помощь Киеву, подчеркнув, что Украина не понимает сути конфликта. Он заявил, что у Украины нет шансов выиграть противостояние с Россией без прямого участия НАТО и США в боевых действиях.
По мнению политика, американская администрация стремится отвлечь внимание от актуальной проблемы.