Табервилл рассказал, что во время своей поездки на Украину за три месяца до начала спецоперации он встречался с президентом Владимиром Зеленским и заметил, что «украинское руководство уже воевало». Он сравнил их с командой младшеклассников, играющих против команды колледжа, и сказал, что они не могут победить.

Тубервилл также высказался против того, чтобы правительство США оказывало финансовую помощь Киеву, подчеркнув, что Украина не понимает сути конфликта. Он заявил, что у Украины нет шансов выиграть противостояние с Россией без прямого участия НАТО и США в боевых действиях.

По мнению политика, американская администрация стремится отвлечь внимание от актуальной проблемы.