Сенатор заявил о наличии нового опасного штамма коронавируса в России

Сенатор утверждает, что источником распространения штамма могут быть граждане, посетившие Египет. Поэтому он призвал закрыть авиасообщение с этой страной, пока «омикрон» не будет изучен. Подтверждения информации о заражениях нет.

Напомним, «омикрон» впервые обнаружили в Ботсване и ЮАР. У него есть 32 мутации в S-белке, который используется для заражения клеток. Пока учёные мало изучили штамм, но есть мнение, что мутации указывают на высокую способность к передаче этого варианта и устойчивость к защитным антителам переболевших и привитых.