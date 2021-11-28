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Сенатор заявил о наличии нового опасного штамма коронавируса в России«Омикрон» могли привезти из Египта
Сенатор Владимир Круглый заявил журналистам, что в России уже есть пациенты, заражённые новым штаммом коронавируса «омикрон». На днях Всемирная организация здравоохранения признала, что этот подвид SARS-CoV-2 вызывает опасения.
Сенатор утверждает, что источником распространения штамма могут быть граждане, посетившие Египет. Поэтому он призвал закрыть авиасообщение с этой страной, пока «омикрон» не будет изучен. Подтверждения информации о заражениях нет.
Напомним, «омикрон» впервые обнаружили в Ботсване и ЮАР. У него есть 32 мутации в S-белке, который используется для заражения клеток. Пока учёные мало изучили штамм, но есть мнение, что мутации указывают на высокую способность к передаче этого варианта и устойчивость к защитным антителам переболевших и привитых.
Источник: РИА Новости