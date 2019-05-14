Ferra

Сенаторы придумали, как обойти закон о неприкосновенности частной жизни граждан

Они введут понятие «обезличенных персональных данных»
Совет по развитию цифровой экономики при Совете Федерации предложил ввести понятие «обезличенные персональные данные». Это позволит использовать личные данные граждан, официально не нарушая их право на неприкосновенность частной жизни.

Как рассказал председатель Совета по развитию цифровой экономики, обезличенные данные будут создаваться на основе персональных. Напомним, в понятие «персональные данные» входит информация об имени человека, его возрасте, адресе места жительства, социальном статусе и др. Депутаты собираются анонимизировать эти данные, чтобы потом беспрепятственно их использовать, не нарушая право на неприкосновенность частной жизни.

Соответствующие поправки для законодательства уже готовы. В них детально описан процесс анонимизации данных. Также, согласно законопроекту, граждане сами смогут регулировать объём данных, доступных для обработки.

Загрузка...
Самое читаемое
Загрузка...