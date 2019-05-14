Сенаторы придумали, как обойти закон о неприкосновенности частной жизни граждан

Как рассказал председатель Совета по развитию цифровой экономики, обезличенные данные будут создаваться на основе персональных. Напомним, в понятие «персональные данные» входит информация об имени человека, его возрасте, адресе места жительства, социальном статусе и др. Депутаты собираются анонимизировать эти данные, чтобы потом беспрепятственно их использовать, не нарушая право на неприкосновенность частной жизни.

Соответствующие поправки для законодательства уже готовы. В них детально описан процесс анонимизации данных. Также, согласно законопроекту, граждане сами смогут регулировать объём данных, доступных для обработки.