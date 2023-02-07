Сенаторы США обратились к Facebook* из-за подозрений в российском шпионаже

Сенаторы Марк Уорнер и Марко Рубио обратились к основателю компании Марку Цукербергу. Они «обеспокоены по поводу того, в какой степени этот доступ мог способствовать работе иностранной разведки».

Согласно внутреннему документу Facebook*, доступ к пользовательским данным был у более чем 42 тысяч российских, около 90 тысяч китайских разработчиков и ещё у тысячи лиц из других стран с «высоким уровнем риска». Сама компания признала, что данные могут использоваться для шпионажа.

*принадлежит Meta, которая признана в РФ экстремистской и запрещена