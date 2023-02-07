Сенаторы США обратились к Facebook* из-за подозрений в российском шпионаже

Сенаторы США обратились к Facebook* из-за подозрений в российском шпионажеРоссийские разработчики имели доступ к данным пользователей
Сенаторы США обратились к Facebook* по поводу информации о том, что соцсеть в 2018 году признала во внутренних документах доступ граждан России, КНР и Ирана к пользовательским данным. Власти опасаются, что это может способствовать шпионажу.
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Сенаторы Марк Уорнер и Марко Рубио обратились к основателю компании Марку Цукербергу. Они «обеспокоены по поводу того, в какой степени этот доступ мог способствовать работе иностранной разведки».
Согласно внутреннему документу Facebook*, доступ к пользовательским данным был у более чем 42 тысяч российских, около 90 тысяч китайских разработчиков и ещё у тысячи лиц из других стран с «высоким уровнем риска». Сама компания признала, что данные могут использоваться для шпионажа.
*принадлежит Meta, которая признана в РФ экстремистской и запрещена