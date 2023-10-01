Сербия модернизировала советскую гаубицу «Гвоздика»

Максимальная дальность стрельбы снарядом М10 составляет 21,5 км. В режиме одновременного залпового огня (MRSI) модернизированная «Гвоздика» может произвести пять-шесть выстрелов с минимальными интервалами между выстрелами. В рамках модернизации на 2S1 была установлена система СУО с баллистическим вычислителем и инерциальной навигационной системой. Сербская «Гвоздика» также оснащена новой системой наблюдения командира, дисплеем для механика-водителя и кондиционером.

Базовый вариант «Гвоздики» был принят на вооружение в 1970 году. Эта техника с противопульной броней вооружена гаубицей 2А31 калибра 122 мм. 15,7-тонная установка приводится в движение 300-сильным дизельным двигателем.