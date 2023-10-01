Сербия модернизировала советскую гаубицу «Гвоздика»И уже представила ее
Сербия модернизировала советскую самоходную гаубицу 2С1 «Гвоздика». Модернизированная машина, оснащенная новой системой управления огнем (СУО), сообщает Лента.ру со ссылкой на Army Recognition, была представлена на выставке «Партнер-2023» в Белграде.
Максимальная дальность стрельбы снарядом М10 составляет 21,5 км. В режиме одновременного залпового огня (MRSI) модернизированная «Гвоздика» может произвести пять-шесть выстрелов с минимальными интервалами между выстрелами. В рамках модернизации на 2S1 была установлена система СУО с баллистическим вычислителем и инерциальной навигационной системой. Сербская «Гвоздика» также оснащена новой системой наблюдения командира, дисплеем для механика-водителя и кондиционером.
Базовый вариант «Гвоздики» был принят на вооружение в 1970 году. Эта техника с противопульной броней вооружена гаубицей 2А31 калибра 122 мм. 15,7-тонная установка приводится в движение 300-сильным дизельным двигателем.