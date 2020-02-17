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Сербские истребители сопроводили самолёт министра обороны России
Шойгу полетел в Сербию с рабочим визитом
В сети появилось видео, на котором показано, как сербские истребители сопроводили самолёт министра обороны России Сергея Шойгу. Это случилось во время его рабочего визита в Сербию.
Видео опубликовал телеканал «Звезда». Самолёт Шойгу сопровождали истребители МиГ-29, принадлежащие Военно-воздушным силам и войскам ПВО Сербии. Группа боевых машин следовала за бортом российского министра обороны до Белграда. Ролик был снят из салона самолёта России.
Шойгу прибыл в Сербию с рабочим визитом, в ходе которого встретился с коллегой Александром Вулиным для обсуждения вопросов военно-технического сотрудничества и региональной безопасности. Также министр обороны посетил выставку «Оборона-78», посвящённую защите Сербии от агрессии НАТО.
Шесть истребителей МиГ-29 Сербия получила от России в октябре 2017 года.