Сербские истребители сопроводили самолёт министра обороны России

Шойгу прибыл в Сербию с рабочим визитом, в ходе которого встретился с коллегой Александром Вулиным для обсуждения вопросов военно-технического сотрудничества и региональной безопасности. Также министр обороны посетил выставку «Оборона-78», посвящённую защите Сербии от агрессии НАТО.

Шесть истребителей МиГ-29 Сербия получила от России в октябре 2017 года.