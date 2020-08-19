Серьезные физические нагрузки назвали способом избежать преждевременной смерти

Так, в статье, опубликованной в научном журнале Nature Medicine, говорится о том, что в рамках исследования ученых, около 96 тыс человек носили трекер, отслеживающий физическую активность. После анализа полученных данных, специалисты пришли к выводу, что наличие физической активности каждый день позволяет оставаться более здоровым.

Что интересно, исследование также показало и то, что увеличение расхода энергии через увеличение физической нагрузки было неразрывно связано с более низким риском смерти. Таким образом, ученые сделали вывод, согласно которому те люди, которые нагружают себя повышенной относительно среднестатистического человека физической активностью, в среднем реже умирают в раннем возрасте.

Отметим, что в любом случае, прежде чем начать заниматься спортом, необходимо проконсультироваться с врачом. Все дело в том, что некоторым людям противопоказано заниматься не только высоконагруженными видами спорта, но и в целом повышать свою физическую активность.