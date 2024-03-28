Сериалы Apple TV+ возглавили чарты по рейтингам IMDb

Компания Self Financial проанализировала контент, доступный на основных стриминговых сервисах, таких как Netflix, Hulu, Disney+ и HBO Max, в США и обнаружила, что контент Apple TV+ занимает первое место со средним рейтингом IMDb 7,01 из 10.

В то время как Amazon Prime Video занимает первое место по объему контента, насчитывающего более 13 800 наименований, Apple TV+ имеет всего 271 тайтл. Несмотря на ограниченную библиотеку, Apple TV+ блещет качеством.

Исследование показывает, что Apple TV+ является фаворитом и в области детского контента. Интересно, что Netflix лидирует в области спортивных и технологических передач и фильмов, несмотря на недавние усилия Apple по внедрению спортивных программ.