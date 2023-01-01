Серии можно смотреть в любом порядке: вышел новый сериал-эксперимент Netflix

В центре сюжета - Лео преступник, в планах которого кража облигаций на сумму 7 млрд долларов из, казалось бы, непроницаемого хранилища в Нью-Йорке. Для этого он, помимо прочего, собирает команду из семи человек.

То, как вы подойдете к этой истории, во многом зависит от вас. Есть конкретный эпизод, который четко обозначен финальным, но остальные эпизоды можно смотреть в любом порядке.

Уже в этом году, кстати говоря, по данным Reuters, Microsoft попытаются выкупить онлайн-кинотеатр Netflix. Если информация издания верна, то это будет самая крупная сделка в истории Microsoft — специалисты оценивают её в 190 млрд долларов.