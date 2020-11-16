Серийных убийц в России начнут искать алгоритмами искусственного интеллекта

Как пишет «Коммерсант» систему с ИИ включили в план цифровой трансформации. На неё из федерального бюджета выделят более чем 55 млрд рублей. В 2020 году МВД начнёт подготовку технических заданий по системе, а 2023 году специалисты уже приступят к разработке программного обеспечения. В МВД хотят, чтобы система могли определять индивидуальные анатомические признаки человека по биологическому материалу.

Журналисты напомнили, что российские силовые структуры уже не раз пытались использовать алгоритмы ИИ, однако до сих пор речь шла о распознавании лиц и объектов на записях.