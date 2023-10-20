Сервера Casio взломали и украли данные клиентов в 149 странах

ClassPad компании представляет собой образовательное веб-приложение, и в результате взлома были скомпрометированы данные клиентов, включая имена, адреса электронной почты, страну проживания, информацию о покупках, способах оплаты, лицензионные коды и данные об использовании услуг. К счастью, конфиденциальная информация о кредитных картах не была раскрыта, поскольку Casio не хранит эти данные.

О нарушении безопасности стало известно 11 октября, когда один из сотрудников компании столкнулся со сбоем в базе данных. Casio объясняет это ошибками в работе среды разработки, в результате которых были случайно отключены некоторые настройки сетевой безопасности. В результате взлома пострадал 91 921 японский клиент, а также 1 108 клиентов из образовательных учреждений и 35 049 клиентов из других стран.

Компания заявила, что при выявлении новых пострадавших клиентов эти данные будут обновлены.