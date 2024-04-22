Серверные в США стали переходить на питание углём

Предлагаемый план предусматривает строительство сотен километров новых линий электропередач через Вирджинию и соседние штаты, при этом сохраняя в рабочем состоянии устаревшие угольные станции. Это вызывает озабоченность экологов страны, поскольку эти станции должны были быть закрыты в связи с инициативами по внедрению экологически чистой энергии.

Критики утверждают, что такое решение ставит во главу угла прибыль индустрии центров обработки данных. Жители, проживающие вблизи угольных станций, будут продолжать подвергаться воздействию загрязнения, а жители всего региона могут столкнуться с повышением счетов за электричество.

PJM Interconnection, оператор энергосистемы, утверждает, что план необходим для предотвращения перебоев в подаче электроэнергии по мере постепенного вывода из эксплуатации станций, работающих на ископаемом топливе.