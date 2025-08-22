Серверы Meta* тоже будут работать на газе, и это спорно

Проект вызвал критику. Некоторые компании, включая Dow Chemical, Chevron и ExxonMobil, заявили, что Meta* и Entergy получают особые условия. Их беспокоит вторая часть соглашения — строительство 1,5 ГВт солнечных мощностей по штату, тогда как другим корпорациям ранее было сложно добиться доступа к «зелёной» энергии.

Есть и другие опасения. Контракт Meta* с Entergy рассчитан на 15 лет, тогда как газовые станции могут работать 30 лет и дольше. После окончания договора часть расходов может лечь на жителей штата. К тому же такие проекты часто выходят за рамки бюджета, и, как отмечают эксперты, обычно платить приходится налогоплательщикам. А Tesla продолжают критиковать из-за использования энергии, получаемой из метана, что портит экологию, пишут СМИ. Чтобы компенсировать выбросы, Meta* придётся приобретать углеродные кредиты.

*принадлежит Meta, которая признана в РФ экстремистской и запрещена