ServiceNow взяла на работу IT-директора армии, теперь ее проверяет Минюст США

Проверка Минюста, о которой стало известно из последних документов ServiceNow, поданных в Комиссию по ценным бумагам и биржам США, последовала за внутренним расследованием, которое привело к отставке президента и главного операционного директора Джей Джей Десаи, а также к другим увольнениям руководителей.

Айер, который присоединился к ServiceNow в марте 2023 года, отрицает какие-либо правонарушения, утверждая, что его отставка была вызвана необходимостью дистанцироваться от противоречий.

Обвинения, вероятно, связаны с правилами конфликта интересов, регулирующими деятельность бывших государственных служащих.