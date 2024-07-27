ServiceNow взяла на работу IT-директора армии, теперь ее проверяет Минюст США

Опубликовано 27 июля 2024, 12:00
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ServiceNow взяла на работу IT-директора армии, теперь ее проверяет Минюст СШАРуководители уходят в отставку
Компания ServiceNow находится под пристальным вниманием Министерства юстиции США (DOJ) в связи с возможными «нарушениями нормативных требований», связанных с государственным контрактом и «неоднозначным наймом» бывшего IT-директора армии США Раджа Айера на должность главы глобального подразделения по работе с государственным сектором, пишут СМИ.
Проверка Минюста, о которой стало известно из последних документов ServiceNow, поданных в Комиссию по ценным бумагам и биржам США, последовала за внутренним расследованием, которое привело к отставке президента и главного операционного директора Джей Джей Десаи, а также к другим увольнениям руководителей.
Айер, который присоединился к ServiceNow в марте 2023 года, отрицает какие-либо правонарушения, утверждая, что его отставка была вызвана необходимостью дистанцироваться от противоречий.
Обвинения, вероятно, связаны с правилами конфликта интересов, регулирующими деятельность бывших государственных служащих.