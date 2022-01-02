Сервис бронирования жилья начнёт скрывать имена гостей для борьбы с дискриминацией

Пока нововведение касается только жителей Орегона. Полностью оно будет запущено 31 января. Теперь хозяева квартир будут видеть только инициалы потенциального гостя. Его полное имя раскроется только после подтверждения запроса на бронирование.

Как пишет The Verge, исследование, проведённое в 2016 году, показало, что у гостей Airbnb с именами, характерными для темнокожих, вероятность подтверждения бронирования на 16% ниже, чем у гостей с другими именами.

Ранее Airbnb уже пришлось судиться с тремя темнокожими женщинами, которые обвинили сервис в том, что он позволяет дискриминировать афроамериканцев, требуя от пользователей загрузки фотографий и указания имени в профилях.