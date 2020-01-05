Сервис бронирования жилья научился определять клиентов-психопатов

Согласно патентным документам, которые изучил ресурс Evening Standard, инструмент анализирует информацию в соцсетях клиента, чтобы выявить признаки, которые могут свидетельствовать о ненадёжности человека. В частности, алгоритм ищет в арендаторах нарциссизм, макиавеллизм и даже психопатию.

Данный инструмент разработал стартап Trooly, который Airbnb приобрёл в 2017 году. Сем сервис на вопросы журналистов о масштабах использования данного решения не ответил.

На сайте Airbnb указано, что компания использует искусственный интеллект, чтобы оценить риски каждого бронирования. Пока сложно сказать, насколько эффективно инструмент может определять качества арендаторов. Но, не исключено, что это может защитить жильё арендодателей от повреждений.