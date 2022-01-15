Наука и технологии
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Сервис для создания ссылок начал блокировать проституток

Такое уже практикуется многими сервисами
Ещё один сервис выгнал со своей платформы секс-работников. Это сервис мультиссылок Linktree, который позволяет, например, к одному URL-адресу привязать множество других ссылок.
Сервис для создания ссылок начал блокировать проституток

Заблокированные пользователи рассказали, что их учётные записи были забанены «за ненадлежащее использование». При этом они даже не получили электронное письмо или какое-либо уведомление об этом.

Представитель Linktree заявил, что заблокированные пользователи нарушали правила сообщества. В нём запрещено рекламировать и предлагать продажу реальных секс-услуг. Проститутки и другие секс-работники используют такие инструменты, как Linktree, потому что некоторые платформы не позволяют напрямую ссылаться на сайты для взрослых.

Стоит отметить, что финансовые сервисы, такие как PayPal, Visa и MasterCard закрывают счета людей, вовлечённых в секс-бизнес. А Patreon, например, запретил контент сексуального характера ещё в 2017 году.

Источник: Engadget
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