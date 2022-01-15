Сервис для создания ссылок начал блокировать проституток

Заблокированные пользователи рассказали, что их учётные записи были забанены «за ненадлежащее использование». При этом они даже не получили электронное письмо или какое-либо уведомление об этом.

Представитель Linktree заявил, что заблокированные пользователи нарушали правила сообщества. В нём запрещено рекламировать и предлагать продажу реальных секс-услуг. Проститутки и другие секс-работники используют такие инструменты, как Linktree, потому что некоторые платформы не позволяют напрямую ссылаться на сайты для взрослых.

Стоит отметить, что финансовые сервисы, такие как PayPal, Visa и MasterCard закрывают счета людей, вовлечённых в секс-бизнес. А Patreon, например, запретил контент сексуального характера ещё в 2017 году.