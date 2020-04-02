Сервис для видеоконференций отчитался о рекордном приросте пользователей из-за пандемии

Как рассказали представители Zoom, в марте 2020 года количество ежедневных пользователей сервиса превысило 200 млн. В декабре 2019 года, например, эта цифра была равна 10 млн.

Теперь команда Zoom должна обеспечить бесперебойную работу сервиса в условиях, когда количество пользователей и нагрузка на платформу растёт.

Стоит отметить, что Zoom функционирует уже давно. На днях в сервисе обнаружили несколько проблем с безопасностью. В частности, уязвимость, из-за которой приложение раскрывало электронные адреса и фотографии пользователей, а также позволяло устанавливать видеозвонки с незнакомцами.