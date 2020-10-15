Сервис для видеозвонков Zoom улучшит защиту данных пользователей

Как пишет ТАСС, новая функция будет защищать данные от взлома при совершении видеозвонков. Сквозное шифрование можно будет включать и отключать. Оно будет доступно и бесплатным, и платным пользователям Zoom. Первое время, правда, в предварительном техническом варианте.

В Zoom также рассказали, что скоро появится функция для проведения онлайн-мероприятий в новом формате со сбором средств.

Напомним, Zoom не раз становился объектом критики из-за утечек данных пользователей. В апреле несколько тысяч записей видеозвонков опубликовали в открытом доступе. Журналисты тогда писали, что Zoom присваивает звонкам открытые идентификаторы и не шифрует подключение.