Сервис для заработка на эротических фото OnlyFans показал новые правила

В правилах написано, что разрешено, а что запрещено на сервисе. На OnlyFans нельзя загружать незаконный, мошеннический, дискредитирующий, разжигающий ненависть, дискриминационный, угрожающий или оскорбляющий контент, а также материалы, поощряющие или продвигающие насилие или любую незаконную деятельность. Запрещено каким-либо образом наносить вред лицам, не достигшим 18-летнего возраста (например, публиковать ролики с ними).

А вот что касается контента «откровенно сексуального характера»: нельзя показывать настоящий или симулированный половой акт, включая оральный и анальный между лицами любого пола; мастурбацию; гениталии, которые могут показаться «экстремальными или оскорбительными»; телесные жидкости, обычно выделяемые во время полового акта.

Прочесть правила полностью можно тут.