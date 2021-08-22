Наука и технологии
Сегодня в 14:34

Сервис для заработка на эротических фото OnlyFans показал новые правила

Там нельзя будет публиковать порно
На днях стало известно, что британский сервис OnlyFans запретит публиковать контент «откровенно сексуального характера». Это звучало парадоксально, так как сервис смог заработать много денег именно на таком контенте. Вчера OnlyFans опубликовал правила, в которых разъяснил изменения.
Сервис для заработка на эротических фото OnlyFans показал новые правила

В правилах написано, что разрешено, а что запрещено на сервисе. На OnlyFans нельзя загружать незаконный, мошеннический, дискредитирующий, разжигающий ненависть, дискриминационный, угрожающий или оскорбляющий контент, а также материалы, поощряющие или продвигающие насилие или любую незаконную деятельность. Запрещено каким-либо образом наносить вред лицам, не достигшим 18-летнего возраста (например, публиковать ролики с ними).

А вот что касается контента «откровенно сексуального характера»: нельзя показывать настоящий или симулированный половой акт, включая оральный и анальный между лицами любого пола; мастурбацию; гениталии, которые могут показаться «экстремальными или оскорбительными»; телесные жидкости, обычно выделяемые во время полового акта.

Прочесть правила полностью можно тут.