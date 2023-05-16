Сервис доставки Delivery Club получит новое название и начнёт торговать электроникой

18:48, 16 мая 2023
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Сервис доставки Delivery Club получит новое название и начнёт торговать электроникойВозможно, компания начнёт торговать ассортиментом Яндекс.Маркета
Сервис доставки еды Delivery Club подал заявку на регистрацию нового товарного знака «Маркет Деливери». После ребрендинга компания, вероятно, будет развивать экспресс-доставку еды, а также непродовольственных товаров.
«Маркет Деливери» будет доставлять мелкую бытовую технику, электронику и товары для дома. Предполагается, что слово «Маркет» в новом названии говорит о тесном слиянии Delivery Club с Яндекс.Маркетом.
По мнению исполнительного директора «Оборот.ру» Ивана Кургузова, после ребрендинга новая компания будет осуществлять именно экспресс-доставку, в том числе по ассортименту Яндекс.Маркета.