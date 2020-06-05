Сервис доставки еды Delivery Club отменил штрафы накануне крупной забастовки курьеров

В качестве объяснения, почему так вышло, представители Delivery Club рассказали, что штрафы и увольнения — это издержки тестового режима по расширению зон доставки в Москве. Но как только компания поняла, насколько сильно эксперимент “бьет” по курьерам, она приняла решение эксперимент прекратить, а потерянные деньги возместить.

По словам представителей компании, тест длился всего несколько дней, а решение о его завершении было принято еще до того, как в сети начали появляться первые жалобы.Что же до штрафов, то их курьерам компенсировали, а в будущем их применять не планируется.

”Мы знаем, что недовольство некоторых курьеров сохраняется, мы отвечаем на их вопросы и продолжим делать это столько времени, сколько понадобится”, — рассказал представитель Delivery Club.