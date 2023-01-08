Сервис Google Фото не так безопасен, как вы думаете

Сервис Google Фото не так безопасен, как вы думаетеПо этой причине нужно время от времени оттуда удалять снимки
В облачном сервисе Google хранят видео и фотографии с каждым годом всё больше людей. При этом мало кто занимается сортировкой такого контента, а это уже может привести к проблемам с конфиденциальностью.
Фото: Forbes Advisor
Автор статьи при просмотре и удалении ненужных фотографии с Google Фото понял несколько вещей. Прежде всего, огромное количество снимков в облачном хранилище может представлять опасность с точки зрения конфиденциальности (и распространения личных данных). Также он пришёл к выводу, что ему совсем не нужно такое огромное количество фотографий и что при сортировке фото освобождается много места.
Вообще на самом деле в облачном хранилище Google полно данных о пользователях. В 2020 году компания рассказала, что на сервисе хранятся четыре триллиона снимков, а еженедельно в её сервисах появляется 28 миллиардов новых фотографий и видео.
Причём удалять ненужные фото приходится вручную. И это крайне утомляет. К тому же в вашей коллекции могут внезапно оказаться снимки, которые в принципе хранить в Интернете нельзя. Например, фотографии паспортов.
Да, вероятность взлома сервисов Google мала. Однако чем больше слишком личного вы храните, тем выше вероятность того, что вы столкнётесь в будущем с проблемами.
Другая причина необходимости сортировки снимков - это то, что благодаря этому будет проще найти нужное фото.