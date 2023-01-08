Сервис Google Фото не так безопасен, как вы думаете

Автор статьи при просмотре и удалении ненужных фотографии с Google Фото понял несколько вещей. Прежде всего, огромное количество снимков в облачном хранилище может представлять опасность с точки зрения конфиденциальности (и распространения личных данных). Также он пришёл к выводу, что ему совсем не нужно такое огромное количество фотографий и что при сортировке фото освобождается много места.

Вообще на самом деле в облачном хранилище Google полно данных о пользователях. В 2020 году компания рассказала, что на сервисе хранятся четыре триллиона снимков, а еженедельно в её сервисах появляется 28 миллиардов новых фотографий и видео.