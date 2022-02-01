Сервис объявлений «Авито» связали с Госуслугами

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Сервис объявлений «Авито» связали с ГосуслугамиДля верификации пользователей
Теперь на сервисе объявлений «Авито» можно подтвердить аккаунт с помощью портала госуслуг (Единую систему идентификации и аутентификации, ЕСИА). Это позволит увеличить безопасность онлайн-сделок.
Отмечается, что для успешной верификации у пользователя должен быть подтверждённый тип учётной записи на портале госуслуг. Это позволит удостовериться, что человек, у которого вы собираетесь купить товар, имеет подтверждённый профиль на Госуслугах и с меньшей вероятностью может быть мошенником.
Верификацию учётной записи можно пройти в настройках аккаунта только в приложении «Авито». Для этого необходимы: скачанное и обновлённое приложение (iOS 118 версия и Android 120.5 версия), подтверждённая учётная запись на Госуслугах, скачанное и обновлённое приложение «Госключ». После прохождения верификации у пользователя «Авито» в профиле появится специальная отметка.
Отмечается, что верификация — не обязательное условие для работы на «Авито».