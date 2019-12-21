Сервис онлайн-такси заблокировал пользователей за матерные фамилии

Речь идёт о фамилиях Cocks (пер. с английского сленга «члены»), Dick («член»), Finger (на сленге обозначает половой акт) и Cumming (часть полового акта). Сервис попросил пользователей сменить никнеймы, иначе им грозит блокировка аккаунтов.

Проблема в том, что эти фамилии являются настоящими. Пользователи не пытались подшутить, но алгоритмы сервиса расценили их профили как фейковые.

Как объяснили представители Lyft, им пришлось прибегнуть к таким действия после ряда случаев, когда пользователи использовали неточные и оскорбительные имена. Компания извинилась и пообещала работать над ошибками.