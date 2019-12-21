Наука и технологии
Сегодня 20:44
Сервис онлайн-такси заблокировал пользователей за матерные фамилии
Но эти фамилии — настоящие
Сервис для онлайн-заказа такси Lyft обвинил нескольких пользователей в нарушении правил за то, что они зарегистрировались под своими фамилиями, которые в английском языке звучат как нецензурная брань.
Речь идёт о фамилиях Cocks (пер. с английского сленга «члены»), Dick («член»), Finger (на сленге обозначает половой акт) и Cumming (часть полового акта). Сервис попросил пользователей сменить никнеймы, иначе им грозит блокировка аккаунтов.
Проблема в том, что эти фамилии являются настоящими. Пользователи не пытались подшутить, но алгоритмы сервиса расценили их профили как фейковые.
Как объяснили представители Lyft, им пришлось прибегнуть к таким действия после ряда случаев, когда пользователи использовали неточные и оскорбительные имена. Компания извинилась и пообещала работать над ошибками.