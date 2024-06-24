Сервис оповещения об угрозах безопасности Linux расширился

После учащения случаев использования уязвимостей "нулевого дня" в сообществе разработчиков ПО с открытым исходным кодом, OpenSSF выявил необходимость в "более эффективном распространении информации об угрозах и инцидентах безопасности", пишут СМИ. Так, Siren служит платформой для распространения "индикаторов компрометации" и хакерских тактик, методов и процедур, способствуя "осведомленности и реагированию всего сообщества".

Менее чем за месяц Siren обзавелась более 800 участников, включая правительственные агентства и экспертов по безопасности, хвалятся авторы.

Заинтересованные лица могут зарегистрироваться на специальной странице OpenSSF.