Сервис по аренде жилья сократил сотрудников, но создал сайт с их резюме

Сервис Airbnb, с помощью которого можно арендовать жильё в другой стране, рассказал об увольнении 1900 из 7500 сотрудников 5 мая этого года. Сокращение было обусловлено кризисом, вызванным пандемией коронавирусной инфекции. В письме работникам гендиректор компании сообщил что выручка Airbnb в 2020 году составит менее половины от выручки прошлого года.

Без работы остались специалисты в самых разных сферах: от анализа данных до тренингов. Сообщается, что сотрудники сами могут создать свой профиль на новом сайте.

Отмечается, что Airbnb оставил своим уволенным сотрудникам рабочие ноутбуки. Кроме того, отдел по работе с персоналом компании должен был помочь людям с поиском вакансий.