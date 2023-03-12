Сервис по борьбе с депрессией сливал данные пациентов TikTok и Google

Cerebral собирал данные с помощью инструмента отслеживания с 2019 года. Сливали почти всё: имена пациентов, их номера телефонов, адреса электронной почты, даты рождения, IP-адреса, информацию о страховке, даты приёма, информацию о лечении и многого другое. Не исключено, что были слиты даже ответы клиентов из опросника, который заполняли пациенты для самооценки психического здоровья.

Как говорят в Cerebral, раскрытые данные могут «различаться» от пациента к пациенту. Стартап заявил, что уведомит пострадавших пользователей и добавил, что «независимо от того, как человек взаимодействовал с платформой Cerebral», она не раскрывала номера социального страхования, номера кредитных карт или информацию о банковских счетах.