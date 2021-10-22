Сервис такси «Ситимобил» начнёт возвращать деньги за платное ожидание

Платные минуты ожидания будут возвращаться в виде кешбэка. Максимальное количество минут, которые можно получить, зависят от уровня пользователя в программе лояльности. То есть чем чаще пользователь ездит на такси, тем больше платных минут вернёт «Ситимобил». Если уровень «Легенда» — будут компенсированы до девяти платных минут.

Отмечается, что статистика показал: более 40% пользователей опаздывают на такси. 10-15% поездок совершаются с платным ожиданием.

Утверждается, что новая опция никак не отразится на заработке водителей и таксопарков. Акция продлится до 7 декабря 2021 года.