Сервис вебкамщиц OnlyFans попросили заблокировать в России

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Сервис вебкамщиц OnlyFans попросили заблокировать в РоссииЭтого требуют активисты «Гражданина»
Общественное движение «Гражданин» обратилось в МВД России с требованием возбудить уголовное дело в отношении OnlyFans. Сервис обвиняют в незаконном изготовлении и обороте порнографических материалов. Активисты также попросили Роскомнадзор добиться удаления незаконных материалов или в противном случае заблокировать сервис.
Об этом сообщил журналистам лидер движения Юрий Шаркович. «Всероссийское общественное движение "Гражданин" фиксирует за последние несколько лет рост активности вовлечения наших граждан в производство и оборот порнографических материалов, причём производство на территории РФ, что фактически нарушает наше уголовное законодательство и нравственное здоровье нации», — заявил он.
Также он сказал, что хоть OnlyFans и указывает ограничение «18+», должной проверки на то, попадает ли туда несовершеннолетний, якобы нет. Пока неясно, как на просьбу «Гражданина» отреагируют регуляторы.
Напомним, OnlyFans позволяет создателям эротического контента зарабатывать деньги с помощью подписки фанатов.
Источник: РИА Новости