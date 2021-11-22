Сервис вебкамщиц OnlyFans попросили заблокировать в России

Об этом сообщил журналистам лидер движения Юрий Шаркович. «Всероссийское общественное движение "Гражданин" фиксирует за последние несколько лет рост активности вовлечения наших граждан в производство и оборот порнографических материалов, причём производство на территории РФ, что фактически нарушает наше уголовное законодательство и нравственное здоровье нации», — заявил он.

Также он сказал, что хоть OnlyFans и указывает ограничение «18+», должной проверки на то, попадает ли туда несовершеннолетний, якобы нет. Пока неясно, как на просьбу «Гражданина» отреагируют регуляторы.

Напомним, OnlyFans позволяет создателям эротического контента зарабатывать деньги с помощью подписки фанатов.