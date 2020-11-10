Сервис видеозвонков Zoom обманывал пользователей о применении сквозного шифрования

Как выяснили специалисты FTC, Zoom использовал более низкий уровень защиты безопасности. Сервис хранил криптографические ключи, которые позволяли ему получать доступ к содержанию видеозвонков пользователей. Само шифрование тут применялось более простое.

В FTC заявили, что Zoom никогда не предоставлял сквозное шифрование для звонков. В компании признались, что «есть расхождение между общепринятым пониманием сквозного шифрования и тем, как его применяют в Zoom».

Сервис согласился усилить меры безопасности, как минимум будет введена многофакторная аутентификация. Тем не менее, некоторые представители FTC недовольны соглашением с Zoom: считают, что компания вводила пользователей в заблуждение и заслуживает большего наказания.