Сервис защиты электронной почты от мошенников и рекламы начал свою работу

Сервис пересылки электронной почты, ориентированный на конфиденциальность, удаляет трекеры и предлагает возможность создавать одноразовые адреса электронной почты, не меняя поставщика услуг электронной почты, что, кстати, аналогично функции Apple Hide My Email.

“Мы также добавили новые функции, такие как защита от отслеживания ссылок, которая помогает предотвратить отслеживание в ссылках электронной почты, более интеллектуальное шифрование, которое помогает в работе с незашифрованными ссылками электронной почты, и возможность отвечать непосредственно с ваших адресов Duck Addresses", – пишет поисковик.

Поисковик DuckDuckGo утверждает, что во время ограниченной бета-версии он отслеживал количество писем, содержащих трекеры. Так, он обнаружил, что они присутствуют в 85% входящих писем.

Так, если ссылки в письмах небезопасны (HTTP), компания проверяет, существует ли зашифрованная версия (HTTPS). Если да, то вместо нее будет загружена эта версия.

Также при желании вы можете отвечать непосредственно с одного из своих адресов электронной почты @duck.com, сохраняя конфиденциальность электронной почты при ответе.