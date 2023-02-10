Сервисы Apple начали приносить больше дохода, чем Nike и McDonald’s вместе взятые

Так, выручка сервисов Apple в 2022 году составила 79,4 млрд долларов. Деньги получены от Apple Cloud, Apple TV, Apple App Store, Apple Music, Apple Arcade и Apple Fitness+.

В результате выручка Apple Services превысила выручку производителя аэрокосмической техники Boeing (66,6 млрд долларов), Intel (63,1 млрд долларов), Nike (49,1 млрд долларов), McDonald's (23,3 млрд долларов). Интересно, что выручка сервисов Apple за 2022 год была больше, чем у McDonald's и Nike вместе взятых (72,3 млрд долларов).