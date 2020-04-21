Наука и технологии
Сегодня 14:18
Сервисы Apple впервые пришли в Грузию, Камерун и другие страны
Apple Music тоже расширил географию
Сервисы Apple впервые пришли в Грузию, Камерун и другие страны. Теперь их жители могут пользоваться App Store, iCloud, Apple Podcasts и Apple Arcade.
Всего список стран с доступом к указанным сервисам расширился на 20 позиций. Apple Music отдельно стала доступна жителям ещё 52 стран. В совокупности App Store работает теперь в 175 странах и регионах.
Сообщается, что воспользоваться основными сервисами Apple отныне можно в Боснии и Герцеговине, Грузии, Косово, Черногории, Сербии, Камеруне, Кот-д`Ивуаре, Габоне, Ливии, Марокко. Кроме того, в списке есть Мьянма, Афганистан и Республика Науру. Правда, в двух последних всё ещё нет Apple Music.
Зато к музыкальному сервису теперь имеют доступ на Мадагаскаре, в Хорватии, Исландии и других странах.