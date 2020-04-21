Сервисы Apple впервые пришли в Грузию, Камерун и другие страны

Всего список стран с доступом к указанным сервисам расширился на 20 позиций. Apple Music отдельно стала доступна жителям ещё 52 стран. В совокупности App Store работает теперь в 175 странах и регионах.

Сообщается, что воспользоваться основными сервисами Apple отныне можно в Боснии и Герцеговине, Грузии, Косово, Черногории, Сербии, Камеруне, Кот-д`Ивуаре, Габоне, Ливии, Марокко. Кроме того, в списке есть Мьянма, Афганистан и Республика Науру. Правда, в двух последних всё ещё нет Apple Music.

Зато к музыкальному сервису теперь имеют доступ на Мадагаскаре, в Хорватии, Исландии и других странах.