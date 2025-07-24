Сервисы для семей, Госуслуги, транспорт: глава Минцифры выступил на совещании

Сегодня портал пользуются 60 миллионов человек в месяц, а зарегистрировано уже более 117 миллионов россиян старше 14 лет — это почти 95% взрослого населения страны. Для семей с детьми запущены удобные выплаты: единое пособие оформили уже 15 миллионов раз, а из материнского капитала помощь получили более 700 тысяч семей. Можно также открыть социальный счёт через Госуслуги.

Совместно с МЧС запущены сервисы для быстрого получения выплат после чрезвычайных ситуаций — ими воспользовались более 600 тысяч человек. Для участников СВО теперь доступна онлайн-справка для льгот. В здравоохранении через портал записались к врачу уже 60 миллионов раз, а медицинские документы можно скачать в электронном виде.

В сфере образования через Госуслуги подали миллионы заявлений на кружки, секции, первый класс, колледжи и вузы. Для водителей работают чаты для сообщений о нарушении парковки и блокировке выезда, а также оформление ДТП и оплата дорог.

В сфере недвижимости можно быстро получить бесплатную выписку из ЕГРН — ею уже воспользовались почти 19 миллионов человек. Для борьбы с мошенниками 13,5 миллионов человек запретили оформление кредитов, а 800 тысяч ограничили сделки с недвижимостью без личного участия.