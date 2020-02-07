Наука и технологии
Сегодня 15:37
Сервисы по поиску авиабилетов начали скрывать рейсы с пересадками в Китае
Такая забота о клиентах
Российский сервис по поиску авиабилетов Aviasales добавил на сайт предупреждающее окно с надписью «На этом маршруте есть билеты с пересадкой в Китае. Хотите их скрыть?». По всему видимому, нововведение связано с эпидемией коронавируса, которая в декабре началась в китайском городе Ухань.
Сервис начал скрывать рейсы с пересадками в Китае такие, как, например, Санкт-Петербург — Пхукет. В фильтрах во время поиска билетов теперь можно заметить блок «Пересадка в Китае». В нём сервис позволяет убрать из результатов выдачи соответствующие рейсы. Aviasales пишет, что не советует пользователям сейчас летать через Китай из-за ситуации с вирусом.
Aviasales
Напомним, на сегодня число заразившихся коронавирусом по всему миру превысило 31 тысячу человек. Погибло уже более 630 пациентов.