Сервисы по поиску авиабилетов начали скрывать рейсы с пересадками в Китае

Сервис начал скрывать рейсы с пересадками в Китае такие, как, например, Санкт-Петербург — Пхукет. В фильтрах во время поиска билетов теперь можно заметить блок «Пересадка в Китае». В нём сервис позволяет убрать из результатов выдачи соответствующие рейсы. Aviasales пишет, что не советует пользователям сейчас летать через Китай из-за ситуации с вирусом.