Сервисы СДЭК вышли из строя по всей России

Клиенты СДЭК уже больше суток не могут получить и отправить посылки из-за технического сбоя в работе сервиса. В компании сообщили, что временно приостановили обработку заказов вручную, чтобы избежать ошибок. СДЭК пообещал восстановить работу пунктов выдачи заказов 27 мая, но на момент написания новости сайт компании все ещё не работал, а на главной странице висело уведомление о технических работах.

Представители СДЭК заверили, что активно работают над решением проблемы и находятся на финальной стадии её устранения. Они обещают, что с завтрашнего дня работа пунктов выдачи будет восстановлена, и компания продолжит свою деятельность в обычном режиме. Причины сбоя пока не разглашаются.

Напомним, СДЭК, основанная в 2000 году, на конец первого полугодия 2023 года имела более 4,3 тысячи пунктов выдачи заказов в 31 стране, из них 3,8 тысячи — в России. Компания является одним из крупнейших операторов экспресс-доставки и курьерских услуг в стране.