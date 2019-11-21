Сервисы такси стали виновниками пьянства в городах

Результаты исследования учёных из Университета Луисвилла и Университета штата Джорджия показали, что в населённых пунктах, население которых может пользоваться сервисами наподобие Uber, потребление алкоголя вырастает на 3,8%. В городах без общественного транспорта показатель и того выше.

Учёные изучали информацию Центра по контролю и профилактике заболеваний США и сравнивали её с данными по запускам Uber в крупных городах. Они обнаружили ещё одну корреляцию. Оказалось, что с присутствием сервисов такси связано и количество автомобильных аварий из-за алкогольного опьянения. В штате Орегон, например, оно снизилось на 62% после запуска в 2017 году Uber.

Учёные впрочем прямых причинно-следственных связей так и не нашли. Ранние исследования показывали, что главной причиной, по которой люди выбирают такси вместо собственного автомобиля, является возможность выпить.