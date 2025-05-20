Сервисы Яндекса начнут показывать более точное время доставки

В «Яндексе» сообщили, что улучшили прогнозы времени доставки курьеров в сервисах «Еда», «Деливери», «Лавка» и «Доставка». Новые алгоритмы, основанные на нейросетях, повысили точность расчётов на 45%. Это даёт курьерам возможность более эффективно планировать свои маршруты, а пользователи смогут точнее знать, когда прибудет их заказ.

Теперь алгоритмы учитывают множество факторов, включая рельеф местности, приоритеты дорог, расположение светофоров и пешеходных переходов. В приложении «Яндекс Про» система дополнительно учитывает время, которое может потребоваться на ориентирование в зданиях или торговых центрах. Нейросеть помогает курьерам находить входы, определять нужный этаж и избегать лишних задержек.

Для обучения системы использовались обезличенные данные о передвижениях курьеров и информация из комментариев пользователей, например, названия ресторанов или особенности заказов. Новая технология уже тестируется и доступна некоторым курьерам в «Яндекс Доставке». В компании уверены, что такие доработки сделают сервисы более удобными как для пользователей, так и для партнёров.