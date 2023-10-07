Сержант разведки США пытался передать Китаю секретные данные

29-летний Шмидт был обвинен в Сиэтле по двум пунктам Закона о шпионаже, и ему грозит до 10 лет лишения свободы по каждому пункту. Он был арестован после перелета из Гонконга в Сан-Франциско и в пятницу предстал перед федеральным судом.

Шмидт, служивший в батальоне военной разведки в штате Вашингтон, был обвинен в попытке оказать помощь китайскому правительству после окончания срочной службы в армии в январе 2020 года. Его работа на Объединенной базе Льюис-Маккорд давала ему доступ к секретным материалам.

Шмидт проявлял интерес к Китаю во время службы в армии и посетил его в 2017 году. В 2020 году он попытался связаться с консульством Китая в Стамбуле и предложил поделиться информацией, которую он узнал за время своей военной службы.

В марте 2020 года Шмидт отправился в Гонконг и попытался передать Китаю секреты национальной безопасности. Позднее он вернулся в США, где был арестован.