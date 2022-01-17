Сеть американских супермаркетов выпустит свою криптовалюту

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Сеть американских супермаркетов выпустит свою криптовалютуВ попытке “ощупать” новый рынок
Крупнейшая сеть американских супермаркетов Walmart планирует создать свою собственную криптовалюту и коллекцию уникальных NFT-токенов.
По данным Бюро по патентам и товарным знакам США, Walmart в конце прошлого года подала заявки на новые торговые марки, где отдельным пунктом компания сообщила, что будет предлагать пользователям виртуальную валюту, а также NFT.
Джош Гербен, юрист считает, что с тех пор, как Facebook объявил о смене названия своей компании на Meta, сигнализируя о своих амбициях за пределами социальных сетей, предприятия спешно пытаются понять, как они будут вписываться в новый виртуальный мир.
Ранее стало известно, что в PayPal работают над вариантами создания собственной криптовалюты. При этом «монета» компании будет обеспечена долларом США.
Источник: CBNC