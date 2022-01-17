Сеть американских супермаркетов выпустит свою криптовалюту

По данным Бюро по патентам и товарным знакам США, Walmart в конце прошлого года подала заявки на новые торговые марки, где отдельным пунктом компания сообщила, что будет предлагать пользователям виртуальную валюту, а также NFT.

Джош Гербен, юрист считает, что с тех пор, как Facebook объявил о смене названия своей компании на Meta, сигнализируя о своих амбициях за пределами социальных сетей, предприятия спешно пытаются понять, как они будут вписываться в новый виртуальный мир.

Ранее стало известно, что в PayPal работают над вариантами создания собственной криптовалюты. При этом «монета» компании будет обеспечена долларом США.