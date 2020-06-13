Наука и технологии
Сегодня 17:03
Сеть фастфуда KFC спародировала презентацию PlayStation 5
«Ждём» KFConsole
На днях Sony представила новую консоль и игры для неё на мероприятии под слоганом «Будущее игр» («The future of gaming»). Теперь сеть фастфуда KFC спародировала презентацию PlayStation 5.
KFC выпустила видео с «анонсом» устройства KFConsole, которого, конечно, не существует. В ролике сеть ресторанов быстрого питания обыграла слоган презентации, написав «Будущее игр уже здесь» («The future of gaming is here»). В целом, видео выполнено с тем же пафосом, что и настоящие консольные анонсы.
Выдуманному устройству KFC пообещала поддержку 120 кадров в секунду и разрешения 4K, а также встроенное барбекю для курицы. Релиз консоли якобы состоится 11 декабря 2020 года.
Напомним, недавно стало известно, что KFC открыл в России ресторан, в котором заказы людям отдаёт робот.