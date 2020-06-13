Сеть фастфуда KFC спародировала презентацию PlayStation 5

KFC выпустила видео с «анонсом» устройства KFConsole, которого, конечно, не существует. В ролике сеть ресторанов быстрого питания обыграла слоган презентации, написав «Будущее игр уже здесь» («The future of gaming is here»). В целом, видео выполнено с тем же пафосом, что и настоящие консольные анонсы.

Выдуманному устройству KFC пообещала поддержку 120 кадров в секунду и разрешения 4K, а также встроенное барбекю для курицы. Релиз консоли якобы состоится 11 декабря 2020 года.