Сети 5G оказались опасными

Напомним, что нескольким ранее авиационная промышленность и FAA сообщили о своей обеспокоенности ввиду потенциальных помех 5G для чувствительной авиационной электроники, в числе которой радиовысотомеры. Это привело к тому, что операторы AT&T и Verizon Communications согласились повременить с коммерческим запуском сервисов до 5 января.

Также представители FAA опубликовали две директивы, согласно которым требуется пересмотреть руководства по летной эксплуатации самолетов и вертолетов для того, чтобы ограничить осуществление ряда операций, предполагающий показания радиовысотомера при наличии в эфире сигналов 5G C-Band.