Наука и технологии
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Сети 5G оказались опасными

Для авиации
Как оказалось, сети пятого поколения могут привести к серьезным последствиям. Так, представители федерального управления гражданской авиации США заявили, что 5G угрожает безопасности полетов, что может обернуться изменением направления полетов.
Сети 5G оказались опасными

Напомним, что нескольким ранее авиационная промышленность и FAA сообщили о своей обеспокоенности ввиду потенциальных помех 5G для чувствительной авиационной электроники, в числе которой радиовысотомеры. Это привело к тому, что операторы AT&T и Verizon Communications согласились повременить с коммерческим запуском сервисов до 5 января.

Также представители FAA опубликовали две директивы, согласно которым требуется пересмотреть руководства по летной эксплуатации самолетов и вертолетов для того, чтобы ограничить осуществление ряда операций, предполагающий показания радиовысотомера при наличии в эфире сигналов 5G C-Band.

Источник: reuters.com
Автор: Лилик Ми
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